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Лепель засыпало градом
Резкая смена погоды приносит новые сюрпризы. В Лепеле прошел град, который сравнивают с метелью. В Сети появляются видео, как ледяные шарики засыпали землю. Слой около трех миллиметров специалисты называют незначительным. Град - явление локальное, поэтому наблюдать его смогли только в некоторой части райцентра.
По всей Беларуси в прогнозе на начало недели дожди и большая вероятность гроз. Завтра днем не выше 25, пройдет грозовой фронт. В среду существенно похолодает. Ночью 8 тепла, днем местами не выше 14. В первые выходные июля сильной жары ждать не стоит. Дожди прогнозируют по всей стране.
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