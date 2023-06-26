Лепель засыпало градом

Резкая смена погоды приносит новые сюрпризы. В Лепеле прошел град, который сравнивают с метелью. В Сети появляются видео, как ледяные шарики засыпали землю. Слой около трех миллиметров специалисты называют незначительным. Град - явление локальное, поэтому наблюдать его смогли только в некоторой части райцентра.

По всей Беларуси в прогнозе на начало недели дожди и большая вероятность гроз. Завтра днем не выше 25, пройдет грозовой фронт. В среду существенно похолодает. Ночью 8 тепла, днем местами не выше 14. В первые выходные июля сильной жары ждать не стоит. Дожди прогнозируют по всей стране.