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Лепестками роз осыпают влюбленных в Бресте

Ко Дню святого Валентина в городе устроили сюрприз возле арт-объекта "Любовник Георгий". Инсталляция изображает мужчину, который повис на балконе. Городская легенда гласит, что около ста лет назад именно здесь жила молодая женщина, у которой была тайная любовь с польским офицером. По воспоминаниям местных жителей, застигнутый врасплох Георгий пытался сбежать через окно, но был застрелен ревнивым мужем.


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Статуя героя-любовника стала одной из достопримечательностей Бреста

Лепестки по улице распыляла специальная пушка, когда под окнами проходили пары. А выразить свои чувства влюбленные могли прямо возле арт-объекта: у исторического дома стоит знак "Место для поцелуев".

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