Лепестками роз осыпают влюбленных в Бресте

Ко Дню святого Валентина в городе устроили сюрприз возле арт-объекта "Любовник Георгий". Инсталляция изображает мужчину, который повис на балконе. Городская легенда гласит, что около ста лет назад именно здесь жила молодая женщина, у которой была тайная любовь с польским офицером. По воспоминаниям местных жителей, застигнутый врасплох Георгий пытался сбежать через окно, но был застрелен ревнивым мужем.





