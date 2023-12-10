Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске

Телеведущая Лера Кудрявцева по прибытии в Минск была госпитализирована с воспалением легких, сообщила в Instagramподруга звездыюрист Екатерина Гордон. В Беларуси Кудрявцева должна была вести концерт "Песни года". Ведущая жалуется на слабость и сильный кашель, пишет news.ru.



Выступление артистки в Минске было отменено. В соцсетях Кудрявцева извинилась перед белорусскими зрителями и продемонстрировала капельницу.



Фото:РИА Новости