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Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске

Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске

Телеведущая Лера Кудрявцева по прибытии в Минск была госпитализирована с воспалением легких, сообщила в Instagramподруга звездыюрист Екатерина Гордон. В Беларуси Кудрявцева должна была вести концерт "Песни года". Ведущая жалуется на слабость и сильный кашель, пишетnews.ru.

Выступление артистки в Минске было отменено. В соцсетях Кудрявцева извинилась перед белорусскими зрителями и продемонстрировала капельницу.

Фото:РИА Новости

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