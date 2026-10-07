Лес вместо казино: что такое "грибалка" и почему сбор грибов сравнивают с игроманией

Пока туман лежит на верхушках деревьев, лесные подушки под ногами похрустывают после дождя, кто-то дремлет в кровати, на охоту выходят грибники.

Каждый сезон мастер "тихой" охоты Елена Молявко начинает с разведки. Хрустящий грибной звук во время срезания знает еще с детства. Отличать шляпочные научила мама, а чтобы вернуться домой с урожаем, Елена всегда с собой носит секретный аксессуар - розовый платок, мамин оберег.

Традиционно сбор грибов ассоциируется с людьми старшего поколения, но в последние годы вид досуга переживает настоящий бум. Например, ажиотаж вызвали грибные игры в Смолевичском районе. Видео с "грибалки" набирают тысячи лайков, под постами написаны сотни комментариев, где активно обсуждают полезные свойства шляпочных и делятся урожаями.

Но и это не все. В Беларуси также разрабатывают тематические маршруты для тех, кто хочет изучить биоразнообразие или просто насладиться природой, создают приложения, которые по фото определяют вид гриба и грибные карты с урожайными местами.

Одно из самых популярных грибных мест в Минской области - Хатынский лес. Массив находится в треугольнике между Логойском, Плещеницами и Зембином. Растут вдоль дорог преимущественно хвойные породы. Здесь охотники за шляпочными даже в будний день не дремлют.

Некоторые ученые сравнивают сбор грибов с игроманией или интернет-зависимостью. Желание пройти еще несколько километров объясняется работой системы вознаграждения мозга.

"Мозг не ждет найти сам гриб, ему важно предвкушение того, что он найдет. Если мы сравним с лудоманами, то искусственные ценности вызывают выброс дофамина по той же схеме, что и естественные. Можно рекомендовать тем, у кого высокая плотность дофаминовых рецепторов при лежащем ядре (люди, склонные к азарту), вместо казино отправляться в леса за лисичками и клюквой и получать удовольствие от природы с безопасностью для здоровья", - объяснила заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси Светлана Пашкевич.

Казалось бы, тема тихой охоты разжигает не на шутку громкие споры. У грибников-любителей и грибников-профессионалов главный вопрос - выкручивать или срезать? Давайте разберемся.

Самая главная часть гриба находится под землей. Грибница способна достигать нескольких километров в длину. Кстати, крупнейший живой организм на Земле по площади находится в американском штате Орегон. Грибница темного опенка занимает площадь около 9 кв. км (это примерно 1,2 тыс. футбольных полей). То, что мы обычно собираем с поверхности земли - плодовые тела.

"Грибница выпускает их только для размножения, потому что на плодовых телах образуются споры. Плоды можно срезать и выкручивать. Самое главное правило - не разрывать вокруг мох или не разрывать почву - грибница влаголюбивая. Если мох подковырнули, лучше его вернуть на место, чтобы грибница была прикрыта", - рассказала младший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Ангелина Пенькевич.

Грибы филогенетически считаются ближе к животным, а раньше их рассматривали как скрытноцветковое растение по признаку наличия спор и относили к нефотосинтезирующим растениям.

В Беларуси растет около 7 тыс. видов грибов, из которых примерно 250 являются съедобными. Чтобы изучать биоразнообразие, в Институте экспериментальной ботаники почти век назад создали гербарный фонд. В нем находится более 25 тыс. образцов, и не только шляпочных. Каждому присвоен номер. Из интересного: в Беларуси насчитывается около семи видов лисичек, два из них занесены в Красную книгу. А среди мухоморов есть и съедобные.

Шляпка в белый горошек знакома всем возрастам. Но знаете ли вы, что это еще и лучший компас для грибника? Народная примета гласит, что если нашли мухомор, значит, точно где-то рядом в нескольких метрах прячется и белый гриб. Такая теория правдива еще и с научной точки зрения - они образуют связь с одинаковыми видами деревьев, и для роста им нужна схожая температура и влажность.

На этом народные лайфхаки, которые помогут отличить съедобные, не заканчиваются. При варке с ядовитыми грибами лук синеет, несъедобные обязательно имеют неприятный запах или горький вкус, насекомые не едят ядовитые. И еще один факт от ученых. Единственный вариант угадать - знать съедобный гриб и его двойников.

"Бледная поганка является смертельно ядовитой. Ее часто путают с сыроежками зелеными. Как их распознать? У сыроежки никогда не будет "юбочки". Самое главное отличие бледной поганки от сыроежки - клубневидное утолщение", - поделилась Ангелина Пенькевич.

Еще один смертельно ядовитый гриб - галерина окаймленная, которую путают с опятами. Она точно так же растет группами на пнях. Различить их можно по шляпкам: у опят она будет чешуйках, у галерины окаймленной - покрыта белым налетом.

Подтверждение, что золотому правилу грибника "не уверен - не бери" следуют не все. Ежегодно фиксируются десятки случаев отравлений грибами, в том числе с летальным исходом. Первый в 2026 году зафиксирован в Могилевской области. После "лесного" обеда у мужчины появились боль в животе, тошнота, рвота и диарея. Спасти пациента не удалось, на седьмой день он скончался.

Специалисты напоминают о правилах сбора, хранения и приготовления даров леса. Следует избегать червивых и старых грибов - в них происходят химические процессы, разлагается белок и выделяются токсичные вещества. Не стоит собирать грибы и в экологически небезопасных местах, рядом с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и промышленными предприятиями.

При появлении первых симптомов лучше обратиться к врачу, а до приезда медиков следует принять адсорбенты и выпить большое количество воды.

Ольга Финская, врач-гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Следует соблюдать технологию приготовления. Должна быть достаточная термическая обработка, замачивание, засолка. Сырые грибы не хранятся. В течение нескольких часов после сбора необходимо их перебрать и пустить в обработку. Обязательным условием хранения является наличие холода. Кстати, готовые грибы тоже долго не хранятся".

Те, кто все же не готовы рисковать, но хотят насладиться грибными блюдами, идут на Комаровский рынок в Минске. Перед тем, как продукт попадет на прилавки, он проходит через лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы.

Грибы содержат хитин - вещество, из которого состоят, например, панцири раков. У человека в желудке нет ферментов, которые помогали бы его переваривать, поэтому для получения как можно большей пользы для организма ученые советуют их употреблять в виде приправы (засушить и измельчить) или купить готовый вариант. В белорусской деревне лесные дары и вовсе часто заменяли мясо из-за высокого содержания белка.

"Тихая" охота для кого-то стала хобби, азартной игрой или даже способом заработка, но в любом случае это всегда возможность замедлить шаг и перезагрузиться. Может, это и есть повод проснуться в пять утра?

Почему мухомор для грибника - лучший компас. Правда ли, что поиск шляпочных бьет по тем же рецепторам, что и азартная игра. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: magnific.com