Лукашенко: Порядок в лесу - самое главное. Есть ли он в белорусских лесах?

Эффективность работы лесного хозяйства обсудили у Президента Беларуси Александра Лукашенко 24 августа. Использование сырья, диверсификация рынков, экспорт и доступность пиломатериалов для населения - основные темы совещания.

За 7 месяцев года заготовлено более 10 млн кубометров древесины - 80 % к аналогичному периоду 2022 года. При наличии спроса мощности позволяют нарастить объем заготовки. Несмотря на санкции, удалось переориентировать поставки, сохранить объемы и еще больше заработать. На данный момент полностью закрыты потребности деревообрабатывающих предприятий различной формы собственности. А благодаря тесному сотрудничеству Минлесхоза с отечественными производителями лесное хозяйство получает всю линейку необходимой техники.

Почти половина страны - это лес, это наше достояние, данное нам Богом. Мы не просто должны сохранить его, но как рачительные хозяева относиться к нему - изымать спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат стране. Александр Лукашенко

"Что изменилось? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков, - поинтересовался Президент. - У нас много в лесу сырья низкосортного, как вы говорите, древесных отходов. Как убираем из леса все это, перерабатываем и что мы имеем от этой работы?"

Потом ставилась задача помочь населению, отметил Александр Лукашенко, определиться по ценам с пилопродукцией, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности.

"И, естественно, уход, воспроизводство лесов, селекционные посевы. Как работа идет с посадочным материалом. Какие здесь проблемы есть? Я бывал в ваших питомниках, и тогда мы договаривались о выделении дополнительных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? - спросил белорусский лидер. - Порядок в лесу - самое главное".

Сегодня у белорусов есть возможность по более доступным ценам, по сравнению с биржевыми, приобрести древесину в объеме до 70 кубометров для строительства, реконструкции, ремонта жилых домов или хозпостроек. 294-й президентский указ оптимизировал механизм реализации. Только за первое полугодие этим воспользовались 2,5 тыс. граждан.Кроме того, глава белорусского государства высоко оценил работу лесников в период жары и засухи.

Наши лесники, лесхозы героически продержались 52 дня жары, чего раньше не было. Для этого у нас есть все: техническое обеспечение, закуплено много пожарных машин, техники. Эти моменты получили высокую оценку от главы государства. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

Министр подчеркнул, что в 99,9 % случаев причины пожара в лесах связаны с действиями людей. "Но я хочу также сказать, что культура и ответственность нашего населения заметно возросла. И люди бережно относятся к этому", - дополнил он.