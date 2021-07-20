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Леса Минской области открыты для посещения

Хорошая новость для любителей тихой охоты. По всей Минской области снят запрет на посещение лесов. Напомним, такие меры вводятся в случае высокого риска пожаров. Отступление жары позволило пересмотреть ограничения в центральном регионе. Температура продолжит понижаться на этой неделе, но будет по-прежнему достаточно тепло. Следить за актуальной информацией о запретах можно по специальной интерактивной карте, расположенной на сайте Минлесхоза.

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