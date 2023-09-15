3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лешик рассказал, когда завершится уборочная и пройдут ярмарки с доступными ценами
О предварительных сроках завершения уборочнойрассказал журналистам начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, сообщает БЕЛТА.
"В стране ведутся работы по уборке овощей и картофеля. На данный момент картофель уже убран на порядка 24 % площадей с урожайностью выше прошлогодней практически на 22 ц/га. Кроме того, сельхозорганизации приступили к уборке сахарной свеклы. На текущую дату убрано чуть более 11 %. Урожайность практически на 100 ц/га выше прошлогодней. С учетом того, что площади по сахарной свекле были увеличены практически на 20 %, есть основания предполагать, что в этом году мы получим 5 млн т сладких корней для обеспечения потребностей нашей страны в сахаре и создания неплохого экспортного потенциала", - заявил Николай Лешик.
Он добавил, что в ближайшее время планируется активная организация ярмарок для продажи по доступным ценам свежей овощной продукции и картофеля населению.
"Уборочная по кормовой группе, в частности по кукурузе на силос и травостою,должна завершиться до 15 октября. До этой же даты стоит задача по завершению уборки картофеля. Уборку овощей и кукурузы на зерно планируется завершить в начале ноября, так как у нас есть поздняя группа овощей. Кроме того, до ноября идет уборка кукурузы с минимальными потерями, а также затратами на ее сушку и доработку. Сахарную свеклу также убирают практически до ноября", - поделился планами начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября