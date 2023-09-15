Лешик рассказал, когда завершится уборочная и пройдут ярмарки с доступными ценами

О предварительных сроках завершения уборочнойрассказал журналистам начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, сообщает БЕЛТА.

"В стране ведутся работы по уборке овощей и картофеля. На данный момент картофель уже убран на порядка 24 % площадей с урожайностью выше прошлогодней практически на 22 ц/га. Кроме того, сельхозорганизации приступили к уборке сахарной свеклы. На текущую дату убрано чуть более 11 %. Урожайность практически на 100 ц/га выше прошлогодней. С учетом того, что площади по сахарной свекле были увеличены практически на 20 %, есть основания предполагать, что в этом году мы получим 5 млн т сладких корней для обеспечения потребностей нашей страны в сахаре и создания неплохого экспортного потенциала", - заявил Николай Лешик.

Он добавил, что в ближайшее время планируется активная организация ярмарок для продажи по доступным ценам свежей овощной продукции и картофеля населению.