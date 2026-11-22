Лесхозы Беларуси заготавливают семена дуба черешчатого
Лесхозы Беларуси завершают заготовку желудей дуба черешчатого. Этот сезон один из самых урожайных уже собрали более 176 тонн.
По объемам сбора природного материала лидируют Минская и Гомельская области. Так на счету Минского региона около 60 тонн желудей, порядка 7 тонн - весомый вклад Копыльского лесхоза. Часть собранных семян высевают прямо в открытый грунт для естественного укоренения, а другую часть отправляют в специальные кассеты с закрытой корневой системой.
В Беларуси вся система производства сеянцев дуба работает на один ориентир - вырастить из качественного исходного материала наиболее продуктивные и устойчивые белорусские дубравы.