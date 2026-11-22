Лесхозы Беларуси завершают заготовку желудей дуба черешчатого. Этот сезон один из самых урожайных уже собрали более 176 тонн.

По объемам сбора природного материала лидируют Минская и Гомельская области. Так на счету Минского региона около 60 тонн желудей, порядка 7 тонн - весомый вклад Копыльского лесхоза. Часть собранных семян высевают прямо в открытый грунт для естественного укоренения, а другую часть отправляют в специальные кассеты с закрытой корневой системой.

В Беларуси вся система производства сеянцев дуба работает на один ориентир - вырастить из качественного исходного материала наиболее продуктивные и устойчивые белорусские дубравы.