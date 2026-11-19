Охота в белорусских лесах все больше привлекает иностранных гостей из России, Словакии, Чехии, Германии и Австрии. Больше всего интересуются копытными животными - благородным оленем, лосем.

Для увеличения популярности этого вида туризма обновляется инфраструктура: к примеру, улучшение мест проживания охотников, обеспечение транспортными услугами.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"В нашем лесхозе есть планы усовершенствовать охотничьи комплексы в части оказания услуг для охотников. Речь идет о закупке специального оборудования для первичной переработки мяса дичи. Не будем скрывать: основная масса гостей - это все-таки российские охотники, которые приезжают именно за такой продукцией. Поэтому ее подготовка и первичная обработка приобретают сегодня первоочередную роль. В этом направлении и будет проводиться основная модернизация".

В 2025 году в целом доходы от охотничьего туризма составили около 17 млн рублей. Прогнозируется, что по итогам этого года цифра вырастет.