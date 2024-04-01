Лесхозы Беларуси приступили к массовой заготовке березового сока - спрос с каждым годом растет

Лесхозы Беларуси приступили к промышленной заготовке березового сока. В планах за сезон собрать десятки тысяч тонн природного напитка, часть которого будет направлена на перерабатывающие предприятия страны, остальное реализуется населению. В крупных городах организованы выездные торговые точки, приобрести сок можно и непосредственно в лесу на плантациях. Насколько востребован целебный продукт у населения, репортаж Юрия Карнеловича.

В Беларуси приступили к массовой заготовке березового сока

В этом году массовая заготовка березового сока началась с опозданием. Ночные заморозки сдерживали сокодвижение у деревьев. Зато теперь лесники на плантациях работают с утра и до вечера. На отдельных просеках урожай собирают по два раза в день.

Подсочка деревьев строго по технологии

Для заготовки сока лесники используют исключительно деревья, которые достигли своей спелости. А это березы старше 60 лет. В ближайшие пять лет на таких участках будет проводиться промышленная вырубка. Но и здесь обязательное соблюдение технологии.





Лесник объясняет, что нельзя подсачивать, если диаметр меньше 20 см. "Запил делается на глубину 3 см и толщина пропила должна быть где-то 1 см. От земли ставятся где-то 30-35 см, где больше движение сока", - говорит Геннадий Ежевский.

Лесник Геннадий Ежевский на службе уже 12 лет. Именно он следит за порядком на участке, где ведется заготовка сока. Готов научить правильно добывать природный напиток любого, кто обратится в лесничество.

Человек может сам заготовить сок, но для этого надо обратиться в лесничество или лесхоз. Написать заявление, и потом приведут в лес и покажут, где можно заготавливать сок. Если человек самовольно пойдет, будет административное нарушение и штраф до 20 базовых величин. Геннадий Ежевский, лесник Подоросского лесничества

Объемы заготовки сока ежегодно увеличиваются

В Волковысском лесхозе все лесничества занимаются промышленной заготовкой сока. За сезон планируют собрать 105 т природного напитка. Спрос на такой продукт растет с каждым годом.





В прошлом году мы заготовили 100 т, оно все было куплено населением. Для заготовки березового сока у нас подсочено 25 га деревьев, дабы было удобно всем доехать и купить у нас березовый сок. Сергей Колядко, лесничий Подоросского лесничества

На этой лесосеке площадью в 11 га подсочено порядка 180 берез. За сутки, при благоприятных погодных условиях, здесь собирают до 2,5 т сладкого напитка.

В лес за целебным напитком

Березовый сок - напиток целебный. А в первые дни после заготовки в нем максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем сразу на плантацию. Елена Козел из соседней деревни приобрела более 40 литров. Говорит, сегодня же сделает закатки, чтобы вся семья смогла насладиться любимым продуктом.

Приезжаем для того, чтобы взять свежий сок, так сказать из рук работников леса. Сок в нашей семье очень любят. Дети мои любят его пить чистым, закатанным чистым. Я предпочитаю дольки апельсина или лимона. Ну а муж и племянник любят, чтобы был квас. Елена Козел, жительница д. Конюхи, Волковысский район

Реализация сока в мобильных торговых точках

Для тех, кто не может приехать на плантацию, торговую точку организовали в Волковыске. В день пока реализуют по 600 литров, но в планах продавать до тонны, спрос есть.





Конечно, это удобно, потому что рядом, ехать не надо. Это все ж, как говорится, все это для людей делается. Анна Рудая, жительница г. Волковыск