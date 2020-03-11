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Лесхозы Беларуси приступили к промышленной заготовке березового сока
К выполнению своих задач приступили лесники. В этом году на две недели раньше обычного. В лесхозах страны вовсю заготавливают березовый сок. В планах за сезон заготовить десятки тысяч литров напитка. Большую часть отправят на переработку и реализуют в стране, но есть у березовика и экспортный потенциал. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.
В этом году березовый сок пошел на две недели раньше обычного
В этом году март - настоящий сакавік.
. Поэтому работать на плантациях лесникам приходится с утра до вечера. Пока стоит теплая погода, необходимо собрать максимальное количество лесного напитка.
Для заготовки сока используют только старые деревья
В Лидском районе зразу несколько лесничеств занимаются промышленной заготовкой березового сока. Здесь, признаются специалисты, главный принцип - не навредить.
Для заготовки сока в промышленных масштабах используются исключительно деревья, которые достигли своей спелости. А это старше 60 лет. После окончания сокодвижения все они будут спилены и отправлены на переработку.
Березовый сок - напиток целебный. А в первые дни после заготовки в нем максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем сразу на плантацию к лесникам.
Белорусский березовый сок поставляется на экспорт
В этом сезоне в Лидском лесхозе планируют заготовить не меньше 150 тонн сока. Говорят, напиток пользуется большой популярностью не только у местных жителей. За белорусским березовиком приезжают даже из соседней Литвы.
продлится еще как минимум две недели. За это время лесхозы с лихвой обеспечат свежим напитком не только население, но и все перерабатывающие предприятия страны.
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