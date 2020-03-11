Лесхозы Беларуси приступили к промышленной заготовке березового сока

К выполнению своих задач приступили лесники. В этом году на две недели раньше обычного. В лесхозах страны вовсю заготавливают березовый сок. В планах за сезон заготовить десятки тысяч литров напитка. Большую часть отправят на переработку и реализуют в стране, но есть у березовика и экспортный потенциал. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.





В этом году березовый сок пошел на две недели раньше обычного

В этом году март - настоящий сакавік.

. Поэтому работать на плантациях лесникам приходится с утра до вечера. Пока стоит теплая погода, необходимо собрать максимальное количество лесного напитка.

Для заготовки сока используют только старые деревья

В Лидском районе зразу несколько лесничеств занимаются промышленной заготовкой березового сока. Здесь, признаются специалисты, главный принцип - не навредить.

Для заготовки сока в промышленных масштабах используются исключительно деревья, которые достигли своей спелости. А это старше 60 лет. После окончания сокодвижения все они будут спилены и отправлены на переработку.

Березовый сок - напиток целебный. А в первые дни после заготовки в нем максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем сразу на плантацию к лесникам.

Белорусский березовый сок поставляется на экспорт

В этом сезоне в Лидском лесхозе планируют заготовить не меньше 150 тонн сока. Говорят, напиток пользуется большой популярностью не только у местных жителей. За белорусским березовиком приезжают даже из соседней Литвы.