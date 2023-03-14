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Лесхозы Брестской области готовы к сезону сбора березового сока
Лесхозы Брестской области готовы к сезону заготовки березового сока, пишет БелТА.
К сезону сбора березового сока в юго-западном регионе Беларуси начали готовиться в конце февраля. Лесхозы закупили тару, полиэтиленовые мешки. "Погода пока неустойчивая. Ориентировочно, с 15 марта в лесхозах начнут делать подсочку и прикреплять мешки. Рассчитываем, что первыми в работу включатся южане - Брестский, Малоритский, Пружанский, Кобринский лесхозы. Если погода не испортится, а потеплеет, то к концу этой недели может начаться сокодвижение", - отметил Николай Пашкевич, ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
Заготовкой березовика будут заниматься все лесхозы Брестской области. Часть из них будет собирать природный напиток только для нужд населения. Например, речь идет о Брестском, Домановском, Дрогичинском, Ивацевичском, Барановичском, Столинском, Телеханском лесхозах. Остальные - Малоритский, Ганцевичский, Полесский, Лунинецкий, Пинский, Кобринский, Ляховичский и Пружанский - также будут поставлять продукцию на перерабатывающие предприятия. Заключены договоры с консервными заводами из Минска, Брестской, Гродненской и Минской областей.
Если погода позволит, в регионе намерены заготовить около 4 тыс. т березового сока. По опыту прошлых лет, населению планируют продать примерно 700 т. Цена остается на уровне прошлого года. Стоимость 1 л напитка в среднем будет около 20 копеек. На сайтах лесхозов опубликована информация о местах продажи сока.
Фото:pixabay.com
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