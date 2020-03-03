Лесхозы Минской области начнут высадку молодого леса на две-три недели раньше

Ранний сезон обусловлен теплой зимой. В лесах необходимо высадить деревья и сеянцы на площади пять тысяч гектаров. Во многих лесничествах специалисты начали готовить земли.



Среди ассортимента преобладают смешанные посадки сосновых деревьев и березы. Из питомников скоро начнется переселение дуба, клена, ясеня. В Стародорожском лесничестве в этом году высадят еще и экспериментальную площадку. Подробности у Натальи Кезик.



Но пустовать этим гектарам осталось недолго: максимум через две недели здесь высадят молодой лес - не менее 15 000 саженцев. Специалистам осталось дождаться необходимой влажности почвы и температуры воздуха. Посадки в этом году начнутся раньше обычного. И к такому режиму специалисты лесхоза готовы.



У Стародорожского лесхоза на нынешнюю весну много планов - под посадку отвели семьсот гектаров. Высадят почти три миллиона молодых сосен, березок, дубов и кленов. В этом году в лесхозе подготовили место и для эксперимента.





В Минской области выращивают теплолюбивые породы деревьев

В Минской области Стародорожский лесхоз единственный пробует вывести редкую породу деревьев, в Беларуси таких экспериментальных площадок всего четыре. Первая буковая плантация здесь появилась в прошлом году. Саженцы из семени в теплицах выращивали круглогодично. В этом году на подходе - новая партия ростков теплолюбивого дерева.

Сейчас в питомниках лесхозов ранняя горячая пора. Специалисты готовят сеянцы сосны, ели, дуба, клена и ясеня к переселению в лес. Все лесные культуры здесь собственной селекции.

Одновременно обрабатывают и почву для нового урожая следующего года

Семена на этой плантации высадили прошлой весной. Через год здесь выросло пять с половиной миллионов сеянцев сосны. И всего через несколько недель их отправят в лес и высадят на месте бывших вырубок.