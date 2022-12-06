Лесхозы Минской области озвучили планы по реализации новогодних елей

Не менее 40 тысяч новогодних деревьев планируют реализовать лесхозы Минской области в нынешнем году в преддверии главных зимних праздников, пишет sb.by.



"Минским областным лесохозяйственным объединением перед лесхозами области поставлена задача реализовать не менее 40 тысяч елей", - говорится в сообщении на сайте Минского ГПЛХО.





Где купить живую ель в Минске и Минской области?

В настоящее время лесхозы Минщины занимаются подготовкой кработе елочных базаров, которых в регионе будет развернуто 230. Откроются пункты продажи новогодних деревьев 20 декабря во всех райцентрах, а также других крупных населенных пунктах - поселках и агрогородках. В частности, в Минском районе елочные базары будут работать в Колодищах, Валерьяново и Сенице. Праздничные деревья от лесхозов Минщины смогут купить и жители столицы.

Помимо 40 тысяч елейв период предпраздничной торговли лесхозы Минской области предполагают реализовать 1900 новогодних букетов и не менее тысячи деревьев в кадках и горшках. По информации специалистов, наибольшей популярностью у покупателей пользуются елочки высотой от 1 до 1,5 метра. Празднично украшенную сосну хотят видеть у себя в домах около 5 процентов посетителей елочных базаров - им предоставят такую возможность.

Цены на новогодние деревья, как водится, будут зависеть от высоты живого товара. По предварительным прикидкам, стоимость елей мало чем будет отличаться от прошлогодней, т. е. будет стартовать от 10 рублей.