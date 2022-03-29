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"Лесная", "садовая", "уникум", "королевская" - в Центральном ботаническом саду выставка пеларгоний

Фонд герани, или пеларгоний, на три дня открыли для всех желающих в Центральном ботаническом саду. Молодая коллекция растений, которой всего три года, насчитывает более 200 видов. Среди них душистые пеларгонии с ароматом сладкой колы, специй и хвойных деревьев. В теплицах растения начинают зацветать уже в середине марта. Тогда как дикие герани цветут с мая по октябрь.

Каждый желающий сможет ознакомиться с редкими растениями коллекции самостоятельно. Выставка будет открыта для посетителей до 31 марта включительно.

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