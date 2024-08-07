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Лесничества Беларуси устраняют последствия июльской непогоды

До 1 ноября по поручению Президента должна быть завершена разработка на территориях, которые подлежат сплошной лесной санитарной рубке.

Напомним, в результате июльской непогоды наиболее пострадавшими оказались Гомельская и Могилевская области. В последней предстоит разобрать свыше 3 тыс. га буреломов, причем более 2 тыс. га - только в Быховском районе. Справиться с такими объемами лесхозам помогают коллеги из других районов.

Леса на время устранения буреломов по-прежнему остаются территорией повышенной опасности. Поэтому специалисты рекомендуют на несколько недель воздержаться от их посещения.

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