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Лесничество Слуцкого лесхоза в разные уголки Минской области направило почти полтысячи елей и сосен

Настрой и атмосфера праздника - непосредственно с лесных чащ! На елочных плантациях, размещенных рядом с лесничествами. Все деревья выращиваются на специально оборудованных вырубках - работники лесхозов выбирают самые пушистые. Лесу это не вредит, а наоборот, такой круговорот растений позволяет разрыхлить почву. Так, с плантации Воробьевского лесничества Слуцкого лесхоза в разные уголки Минской области в этом сезоне направлено почти полтысячи елок и сосен.

Заниматься колючим промыслом самостоятельно не следует, за это можно получить штраф. На всех новогодних плантациях установлены камеры видеонаблюдения. Однако на опушку можно приехать и на месте приобрести новогоднее дерево по правилам.

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