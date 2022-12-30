Лесничество Слуцкого лесхоза в разные уголки Минской области направило почти полтысячи елей и сосен

Настрой и атмосфера праздника - непосредственно с лесных чащ! На елочных плантациях, размещенных рядом с лесничествами. Все деревья выращиваются на специально оборудованных вырубках - работники лесхозов выбирают самые пушистые. Лесу это не вредит, а наоборот, такой круговорот растений позволяет разрыхлить почву. Так, с плантации Воробьевского лесничества Слуцкого лесхоза в разные уголки Минской области в этом сезоне направлено почти полтысячи елок и сосен.