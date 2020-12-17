Лесное бортничество Беларуси и Польши под опекой ЮНЕСКО

Лесное бортничество Беларуси и Польши теперь под опекой ЮНЕСКО. Совместная номинация была одобрена менее часа назад межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия. Впервые в истории 15-я сессия проходит в режиме онлайн из-за сложной эпидобстановки. Лесное бортничество - это древний промысел, который сохранился в отдельных районах нашей страны до настоящего времени. А в Польше эта традиция прерывалась и сегодня восстанавливается. Лесных пчел разводят и содержат в искусственных дуплах - бортях. Их изготавливают и размещают высоко на деревьях в лесу. В Беларуси элемент "Лесное бортничество Полесья" имеет статус историко-культурной ценности.



Напомним, год назад Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнил полесскийобряд "Юрьевский хоровод". Также под опекой всемирной организацииобряд "Калядныя цары" и Будславский фест.