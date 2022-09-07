3.68 BYN
Лесной пожар на площади 2,7 га произошел в Осиповичском лесничестве
Лесной пожар на площади 2,7 га произошел в Осиповичском лесничестве
В Осиповичском лесничестве гослесохрана завершает тушение лесного пожара, сообщаетБелТА в Минлесхозе.
На ликвидации пожара задействованы 40 человек, 5 единиц техники. Общая площадь очага возгорания составила 2,7 га. "Принимаются меры по недопущению торфяного пожара. Причина возгорания устанавливается", - подчеркнули в Минлесхозе.
В лесном фонде Минлесхоза за сегодня зафиксировано девять возгораний.
Несмотря на похолодание, пожароопасная обстановка в большинстве областей остается напряженной. Отмену запретов на посещение лесов в ближайшие дни не исключают в Витебской области, где пошли дожди.