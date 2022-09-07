Лесной пожар на площади 2,7 га произошел в Осиповичском лесничестве

В Осиповичском лесничестве гослесохрана завершает тушение лесного пожара, сообщаетБелТА в Минлесхозе.

На ликвидации пожара задействованы 40 человек, 5 единиц техники. Общая площадь очага возгорания составила 2,7 га. "Принимаются меры по недопущению торфяного пожара. Причина возгорания устанавливается", - подчеркнули в Минлесхозе.

В лесном фонде Минлесхоза за сегодня зафиксировано девять возгораний.