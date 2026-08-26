Лесные отходы - в доходы: как в Беларуси развивают производство пеллет

Деревообработка в Беларуси является исконным производством, ведь сырьевой базы для ее развития много - леса покрывают около 40 % территории страны, и этот ресурс ценится на внутреннем и внешнем рынках.

Беларусь продает не сырье, а продукцию высокой добавленной стоимости - заготавливает древесину и выпускает пиломатериалы и мебель, осваивает и новые направления, что дает возможность организовать на одной площадке производство закрытого цикла. Это значит, что ни одна щепка не остается незамеченной. Речь идет о пеллетах. Из опилок хвойных пород получается экологичный вид топлива, который все больше набирает популярность у белорусов.

"Нужно выпускать продукцию, чтобы удовлетворять потребности граждан. Что касается предприятий концерна "Беллесбумпрома", то сегодня есть необходимость (и на государственном уровне принимается решение) об увеличении мощностей переработки. Думаю, решения примутся правильные, и это даст положительный результат для использования не вовлеченного в оборот сырья по причине низкого спроса внутри страны", - отметил министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович.

Одни из первых шагов в производстве пеллет сделаны в 2019 году. Все началось с запуска на базе лесхозов производств древесных гранул, что позволило не только создавать дополнительные рабочие места, но и решать вопрос с отходами. Сделано это с подачи Президента Беларуси Александра Лукашенко, который поручил повысить эффективность использования лесосырьевых ресурсов.

В состав Березинского лесхоза входит постоянный лесной питомник, лесничество, цех деревообработки. Лесхоз занимается заготовкой древесины, ее переработкой, реализацией на внутреннем рынке, а также экспортом.

На территории одного из производственных участков в месяц объем переработки составляет около 8 тыс. куб. м. Сортировка - первый этап входа на главные линии. Во время процесса внимательно смотрят в том числе целостность древесины, чтобы не было никаких повреждений.

400-500 кубометров леса проходят через линии. На автоматику на все 100 % полагаться не стоит, ведь важно все оценить собственным глазом. Каждое бревно попадает в свой определенный карман, после бревна складируют и ждут запроса из цеха - так легче и быстрее доставлять нужное на распилку. Каждое дерево весит от 200 кг до 1 т, а в длину составляет 4-6 метров.

Сегодня современное лесопильное производство - это от бревна до качественного пиломатериала. Если раньше этот процесс был трудоемким и требовал огромных физических затрат, то сегодня автоматизированные линии позволяют перерабатывать огромные объемы древесины с минимальным участием человека и высокой точностью. Основная задача - раскрой бревна на доски, брус и другие виды пиломатериалов с максимальным выходом полезной продукции, при этом важно не только количество, но и качество. Правильный распил позволяет минимизировать внутреннее напряжение в древесине, сохранить ее природную структуру и избежать деформации в процессе сушки и эксплуатации.

"Когда приезжает доска, мы должны ее рассортировать. Первый сорт - хорошее качество. Второй сорт - тоже хорошая и качественная. Третий сорт можно переработать, может, куда-то дальше пойдет", - рассказала механизм работы станочник производственно-мастерского участка "Березино" Березинского лесхоза Ирина Гайдук.

Ежедневно в среднем здесь выходит 30 кубометров готовой продукции. Спрос, говорят, на хорошие доски высокий. А все, что осталось от производства, тоже получает вторую жизнь.

Факт Из 100 кубометров разнородной щепы, крупной и мелкой, получается 40 т древесных пеллет.

Да, древесное сырье, которое не подходит для строя материалов и мебели, перерабатывают в топливные пеллеты для местного использования и отопления.

Сергей Чемко, директор Березинского лесхоза:

"За эти годы правительством Беларуси, Министерством лесного хозяйства разработана большая программа по внедрению использования древесных топливных гранул на территории Беларуси. Часть котельных системы жилищно-коммунального хозяйства переведена на древесные топливные гранулы. Также котельная Белэнерго на данный момент также проходит реконструкцию и переводится на использование пеллет".

Сырье идет первичное, свежее, без каких-либо повреждений. Та древесина, которая проходила, например, обработку химическими веществами (была окрашена, покрыта лаком или являлась частью мебели либо другого предмета, созданного руками человека, не подходит). После проведения подготовительного этапа сырье из древесины поступает в производственный цех.

"Первоначально сырье, которое пускаем для производства топливных гранул, отсортировываем. Не должно быть никаких посторонних предметов - камней, песка, металла. Дальше происходит процесс сушки. Это тоже технологичный процесс, сопровождающийся автоматикой. Все процессы полностью автоматические", - подчеркнул замдиректора - главный инженер Березинского лесхоза Максим Шугалей.

Максим Шугалей

В час производят 2 т пеллет. В цеху находится минимум людей - за всем процессом можно наблюдать через монитор. По нему можно следить за процессом производства, управлять процессом сушки, смотреть температуру и отслеживать неполадки.

Пеллетное производство включает в себя четыре основных процесса - дробление, сушка, гранулирование и упаковка. Массу из древесины закладывают в специальное дробильное оборудование и проводят механический разлом для получения частиц. В итоге у топливных брикетов высокая плотность и способность гореть долго и равномерно. Досушка - важный этап, ведь конечный продукт должен иметь низкий процент влажности. Что делает его конкурентоспособным топливом? Например, на выходе пеллеты имеют менее 8 % влажности (дрова могут достигать и 25 %), а качество строго контролируется в лаборатории.

"В лаборатории производятся замеры влажности сырья и готовой продукции. Проводятся испытания на стираемость. В муфельной печи происходит сжигание готовой продукции, благодаря чему узнаем зольность, то есть не сгоревший минеральный остаток", - объяснил мастер производственного мастерского участка "Березино" Юрий Гамеза.

За это время пришлось переформатировать рынок продаж пеллет. Да, создавали производство для экспорта продукции, но пришлось пристальнее взглянуть и на свой рынок и предложить ему хороший товар. Кредитами на родные товары под 4 % годовых поддержали покупателей котлов для пеллет - и дело пошло.

Пеллетные котлы могут работать автономно от нескольких дней до недели благодаря автоматической подаче гранул из бункера.

"Если мы с 2023 по 2025 годы фактически использовали только 30 % мощности, то в 2026 году уже выпустили топливных гранул более 45 % от производства годовой мощности", - обозначил директор Березинского лесхоза.

Сергей Чемко

В Беларуси работает 64 производства по выпуску топливных пеллет общей мощностью более 900 тыс. т в год. Треть из них находится в ведении Минлесхоза. Продукция выпускается из древесных отходов и фасуется в мешки.

Пеллеты - экологически чистый и возобновляемый вид биотоплива. При сжигании выделяется ровно столько углекислого газа, сколько дерево поглотило за время своей жизни, а после сгорания остается всего 1 % золы, которую можно использовать и как удобрение.

"Сырье пропускается через матрицу пресса-гранулятора под огромным давлением. Несколько десятков атмосфер давит опилку, чтобы на выходе получить идеальные конусы. Но кроме этого нужен и природный клей лигнин, который выделяет сама древесина. Это своего рода цемент для склейки. Там не используется никаких добавок для производства", - рассказал Максим Шугалей.

Один из пунктов государственной программы энергосбережения до 2030 года - переход на гранулированное топливо и использование возобновляемых источников энергии. Да, многие в Беларуси пока только присматриваются к пеллетам. Другие уже оценили и подтверждают, что это быстро, экологично и экономно.

По показателям энергоэффективности пеллеты значительно превосходят обычные дрова и приближаются к природному газу, поэтому ожидаемый объем потребления пеллет, начиная с 2028 года, будет почти 55 тыс. т в год.

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