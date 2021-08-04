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Лесные правила ориентирования
Живописные туристические маршруты по Беларуси особенно актуальны этим летом. Тем более когда они пролегают недалеко от мегаполиса. Так, врата в Налибокскую пущу открываются в Столбцовском районе - всего в 60 км от Минска. Заповедный край площадью 100 тысяч гектаров привлекает туристов каскадом озер и лесных массивов, богатых дарами природы. И для того чтобы путешественники не заблудились, местные жильцы разработали для них своеобразные законы леса. В основе навыки ориентирования: как переночевать в лесу, развести костер без спичек и найти дорогу домой без средств связи и интернета.
Туристические маршруты за грибами, ягодами с экскурсоводом - еще один бонус к безопасному отдыху.
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