Лесные правила ориентирования

Живописные туристические маршруты по Беларуси особенно актуальны этим летом. Тем более когда они пролегают недалеко от мегаполиса. Так, врата в Налибокскую пущу открываются в Столбцовском районе - всего в 60 км от Минска. Заповедный край площадью 100 тысяч гектаров привлекает туристов каскадом озер и лесных массивов, богатых дарами природы. И для того чтобы путешественники не заблудились, местные жильцы разработали для них своеобразные законы леса. В основе навыки ориентирования: как переночевать в лесу, развести костер без спичек и найти дорогу домой без средств связи и интернета.