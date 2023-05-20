Лесопильное производство Архангельской области заинтересовано получать белорусские комплектующие

Архангельская область со своим сырьевым потенциалом - крупнейший экспортер лесной продукции в стране, где выпускают треть российских объемов целлюлозы и картона. Эта продукция, кстати, наиболее интересна и белорусскому покупателю.

Лес - это бренд Архангельской области. И здесь ежегодный объем изъятия дерева превышает 20 млн кубометров. Четверть на себя берет "Лесозавод-25". Это крупнейшее лесоперерабатывающее производство во всем северо-западном регионе России.

Три производственных участка с возможностью доставки сырья железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Специализируются на переработке древесины хвойных пород. Каждое бревно, прежде чем попасть на распиловку, проходит через загрузочный стол сортировки. На этом этапе отсеивают некондицию, разделяя бревна по карманам с градацией в 1 сантиметр.

Работает автоматическая линия сортировки пиловочника, в сутки сортируют до 2,5 тыс. кубов, склад отсортированной продукции вмещает до 35 тыс. сортированного пиловочника. Стоит измеритель 3D-вектор - лазер, который очерчивает окружность на бревне. 3D-камеры фокусируют, делают окружность, сам измеритель определяет вес бревна, кривизну бревна, диаметр скорой, диаметр без коры, а оператор следит за качеством пиловочника (гниль, пасынки). Все остальное делает измеритель. Максим Томилов, начальник лесопильного производства ЗАО "Лесозавод 25"

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Качество продукта многие годы устраивало европейского потребителя, но в прошлом поставки пришлось развернуть на восточную часть мира (санкции Запада не обошли одну из основных отраслей северного региона). Новых партнеров ищут не только на внешнем контуре. Однажды уже сотрудничали с Беларусью на пороге развития деревопереработки, не исключено, что и теперь кооперация производств поможет оживить отрасль.

Мы сразу же, как только ощутили проблемы с логистикой, когда ушли основные транспортные операторы еще весной 2022 года, приняли решение о снижении объема распиловки на 25 % для того, чтобы сбалансировать возможности производства, отгрузки и реализации в том числе. На этих объемах мы и держимся, Это минус 25 % от нашей максимальной мощности. Дмитрий Крылов, гендиректор ЗАО "Лесозавод 25"

Основное оборудование на предприятии - европейское. "Если будет возможность заменить на комплектующие из Беларуси, то с удовольствием это сделаем, - говорит гендиректор. - Сейчас основное - это параллельный импорт и Китай. Пока белорусские только плиты, но мы надеемся и на дальнейшее развитие".

Пока нарастили поставки в Китай, на Ближний Восток и Африку. Партии идут железнодорожным транспортом. Но с логистикой не все гладко - в эту часть мира сегодня развернулась вся Россия и Беларусь, поэтому с северного берега запустят свой собственный маршрут.