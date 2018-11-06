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Лесоводы Минской области налаживают сотрудничество с грузинскими коллегами
Делегация из южной страны в эти дни посещает Беларусь. Представители профильного министерства отправились в производственный цех и питомник Борисовского района.
Какой белорусский опыт вызвал наибольший профессиональный интерес - расскажет Александра Кавелич. Один за другим погрузчики ловко маневрируют среди бревен. В этом цеху под Борисовом обрабатывают хвойные породы деревьев, востребованные на экспортном рынке. За считанные минуты огромные стволы превращаются в аккуратные доски.
Каждый месяц здесь перерабатывают около 9 тысяч кубометров древесины. В результате более половины готовой продукции отправляют на экспорт. Борисовские пиломатериалы используют в Великобритании, Латвии и других странах.
Производство безотходное - применение находят каждой щепке.
Такой подход оценили коллеги из Грузии - сейчас там реформируют систему лесного хозяйства. Опыт Беларуси вызвал значительный профессиональный интерес. Поэтому делегация из южной страны впервые приехала в столичный регион.
Производство собственных семян и современные методики выращивания лесных пород - еще одной точкой маршрута стал большой питомник. В скором времени здесь могут появиться и новые растения из южной страны.
Это первый визит представителей грузинского лесного хозяйства в Беларусь. В ближайшее время между странами наладят постоянный обмен. Кстати, лесоводы столичного региона также активно развивают сотрудничество с коллегами разных регионов России.
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