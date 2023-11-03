ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Лестница успеха" для 30 лучших старшеклассников Беларуси

Потенциальных студентов собрал сегодня проект "Лестница успеха" в Академии управления при Президенте Беларуси. 30 лучших старшеклассников со всей страны получили возможность на один день стать учащимися вуза: познакомиться с процессом обучения, пообщаться с преподавательским составом и руководством. Для ребят подготовили лекцию, круглый стол и квест. Это отличная возможность развить коммуникативные и лидерские качества.

Государственный служащий должен быть прежде всего патриотом и государственником и настроенным на то, чтобы развивать и успешно совершенствовать то, что уже сделано, достигнуто в нашей стране. Очень важно, чтобы человек обладал необходимыми качествами, работоспособностью, потому что работать госслужащим очень и очень сложно, ответственно. Он должен уметь принимать решения, должен обладать лидерскими качествами.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Проект "Лестница успеха" реализуется с 2016 года. Его цель - помочь абитуриентам с осознанным выбором профессии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все