"Лестница успеха" для 30 лучших старшеклассников Беларуси

Государственный служащий должен быть прежде всего патриотом и государственником и настроенным на то, чтобы развивать и успешно совершенствовать то, что уже сделано, достигнуто в нашей стране. Очень важно, чтобы человек обладал необходимыми качествами, работоспособностью, потому что работать госслужащим очень и очень сложно, ответственно. Он должен уметь принимать решения, должен обладать лидерскими качествами.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси