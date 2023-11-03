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"Лестница успеха" для 30 лучших старшеклассников Беларуси
Потенциальных студентов собрал сегодня проект "Лестница успеха" в Академии управления при Президенте Беларуси. 30 лучших старшеклассников со всей страны получили возможность на один день стать учащимися вуза: познакомиться с процессом обучения, пообщаться с преподавательским составом и руководством. Для ребят подготовили лекцию, круглый стол и квест. Это отличная возможность развить коммуникативные и лидерские качества.
Государственный служащий должен быть прежде всего патриотом и государственником и настроенным на то, чтобы развивать и успешно совершенствовать то, что уже сделано, достигнуто в нашей стране. Очень важно, чтобы человек обладал необходимыми качествами, работоспособностью, потому что работать госслужащим очень и очень сложно, ответственно. Он должен уметь принимать решения, должен обладать лидерскими качествами.
Проект "Лестница успеха" реализуется с 2016 года. Его цель - помочь абитуриентам с осознанным выбором профессии.
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