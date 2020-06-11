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Летальность от COVID-19 в Беларуси 0,56 %
Главным показателем того, что страна справляется с COVID, является низкий уровень летальности от инфекции, то есть отношение умерших к заболевшим, которое, как правило, выражается в процентах. Так вот, один из старейших исследовательских университетов в Западном полушарии Johns Hopkins University, который во время пандемии проводит целый ряд исследований на тему коронавируса и ежедневно публикует подробную статистику заболевших по миру, обнародовал данные онлайн-мониторинга. По состоянию на сегодняшний день уровень летальности в Беларуси составляет 0,56 %. И это самый низкий показатель среди всех стран, по которым проводился мониторинг. Если взять наших ближайших соседей, картина следующая. В России показатель летальности почти в три раза выше - 1,3 %. В Украине - 2,3 %, в Литве и Польше еще выше - 4,2 % и 4,3 % соответственно.
Что касается стран дальнего зарубежья, там показатели еще печальнее. По данным мониторинга Johns Hopkins University, во многих странах они колеблются в пределах от 5 до 8 процентов. Но самые высокие показатели летальности - выше 10 процентов - сегодня в Испании - 11,2 %, в Великобритании - 14,1 %, во Франции - 15,2 %. Лидер печального списка - Италия - 16,6 %. Напомним, речь идет о летальности от COVID-19 - то есть отношении умерших к заболевшим.
Конечно, подробный анализ летальности от новой инфекции можно будет провести лишь по окончании эпидемического процесса. Но уже очевидно: низкий показатель в нашей стране обусловлен рядом факторов, и это отмечают специалисты.
Летальность от COVID-19 в Беларуси 0,56 %
А именно, ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов, эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов, действенными эпидемиологическими мероприятиями по защите уязвимых групп населения и, конечно, развитой материально-технической базой медучреждений и обеспеченностью профессиональными кадрами.
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