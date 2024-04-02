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Летающее такси, инвалидное автокресло с передвижением по лестнице и стеклянный обогреватель - Сколково поддерживает белорусские стартапы
В Сколково молодые белорусские ученые осваивают российские просторы, наши лучшие умы ждет русская Кремниевая долина. Лидия Заблоцкая - о совместных возможностях.
О Беларуси с любовью на Сахалине, в Хабаровске и Тамбове
От Смоленска до Сахалина за 2 минуты 45 секунд. Крупнейшая страна мира в миниатюре - на ВДНХ. Здесь явно скажут "за всю Россию": аукается ли Беларусь за тысячи километров?
"У меня прабабушка, она приехала из Беларуси на Дальний Восток. Построила там новый дом. Я бы с удовольствием съездила в Беларусь, в Гомель".
В Хабаровске любит белорусов и белорусское - косметику, сыр, молоко.
"Крепкие друзья должны всегда быть рядом. Белорусы и русские - крепкие друзья. Мы гэкаем. Вы же гэкаете?"
Создавал Алферов, "крышует" Малевич. Белорусы в русской Кремниевой долине
Ты услышишь ее из тысячи городов российских. Беларусь качественно интегрировалась в братский народ. И даже в его масштабные IT-кластеры. Русская Кремниевая долина - Сколково - не состоялась бы без наших.
Духовные наставники Сколково - люди с белорусским следом, а точнее, их объединил Витебск. Первый научный руководитель инновационного центра - всемирно известный физик Жорес Алферов. А идеи разработчиков прямо сейчас "крышует" сам Казимир Малевич. Линии утвердителя нового искусства - прямо сейчас на капсулах-кабинетах.
Сколково продюсирует белорусские стартапы
Здесь летающее такси, инвалидное автокресло с передвижением по лестнице и стеклянный обогреватель - реальность. С момента открытия Сколково продвигает и белорусские инновации на масштабный российский рынок.
Это ни в коем случае не игра в одни ворота ни со стороны Беларуси, ни со стороны Сколково. Это такое совместное сотрудничество, когда белорусские компании приходят к нам с тем, чтобы выйти со своей продукцией на российский рынок. Мы, конечно, в этом помогаем. Бенефициар и получатель прибыли - компания, которая находится в Беларуси.
Научный прорыв Союзного государства
Своеобразное продюсирование проектов, что изменят мир. Альтернатива - знакомства на научных форумах. На прошлой неделе московский форум вузов привлек и 60 белорусских умов. Они защитили кандидатские диссертации, готовы привлекать для масштаба и соседей.
Я занимаюсь разработкой керамических имплантатов для восстановления дефектов костной ткани. Это перспективно в первую очередь. И первый рынок, на который мы можем выходить, помимо рынка Республики Беларусь, это рынок Российской Федерации.
Если мы востребованы на российском рынке, то, конечно же, мы востребованы по всему миру. Ступень в дальнейшем развитии белорусской науки, техники и технологии будущего. Очень важно оказывать влияние на российский рынок в этих направлениях. Все мы ездим по дорогам, всем понятно, что нужны новые материалы. Наш БНТУ очень развит именно в этом направлении.
Эпоха санкций сблизила ученых двух стран. Результат - научный прорыв. Сейчас под патронажем Российской академии наук формируют единую исследовательскую инфраструктуру класса "мегасайенс". Крупный дорогостоящий комплекс будет доступен и белорусским ученым. Тем временем Академия наук Беларуси совместно с Роскосмосом разрабатывает многоспутниковую группировку. Она сможет обеспечить данными дистанционного зондирования поверхности Земли в полном объеме.
Успешно развивается работа в области микроэлектроники, фотоники. Это важнейшие вещи. Это практически инфраструктура нашего развития, это база для работ в области искусственного интеллекта.
Союзное государство - крепость для противостояния натискам Запада
Союзное государство не оставляет и образовательный кластер. С этого года российские абитуриенты смогут дистанционно сдать экзамены для поступления в ряд белорусских вузов, причем на бюджетную форму обучения. Идет речь и о создании нового вуза - Университета Союзного государства.
Создаем фактически крепость, которая способна противостоять любому натиску с Запада. Любому. Мы сейчас видим, что у нас тоже хорошие настроения и в наших отношениях, и в наших странах. Мне кажется, что даже эта ситуация исторического вызова нас обновила, пустила в нас свежие силы.
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