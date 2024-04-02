Летающее такси, инвалидное автокресло с передвижением по лестнице и стеклянный обогреватель - Сколково поддерживает белорусские стартапы

В Сколково молодые белорусские ученые осваивают российские просторы, наши лучшие умы ждет русская Кремниевая долина. Лидия Заблоцкая - о совместных возможностях.

О Беларуси с любовью на Сахалине, в Хабаровске и Тамбове

От Смоленска до Сахалина за 2 минуты 45 секунд. Крупнейшая страна мира в миниатюре - на ВДНХ. Здесь явно скажут "за всю Россию": аукается ли Беларусь за тысячи километров?

"У меня прабабушка, она приехала из Беларуси на Дальний Восток. Построила там новый дом. Я бы с удовольствием съездила в Беларусь, в Гомель".

В Хабаровске любит белорусов и белорусское - косметику, сыр, молоко.

"Крепкие друзья должны всегда быть рядом. Белорусы и русские - крепкие друзья. Мы гэкаем. Вы же гэкаете?"

Создавал Алферов, "крышует" Малевич. Белорусы в русской Кремниевой долине

Ты услышишь ее из тысячи городов российских. Беларусь качественно интегрировалась в братский народ. И даже в его масштабные IT-кластеры. Русская Кремниевая долина - Сколково - не состоялась бы без наших.

Духовные наставники Сколково - люди с белорусским следом, а точнее, их объединил Витебск. Первый научный руководитель инновационного центра - всемирно известный физик Жорес Алферов. А идеи разработчиков прямо сейчас "крышует" сам Казимир Малевич. Линии утвердителя нового искусства - прямо сейчас на капсулах-кабинетах.

Сколково продюсирует белорусские стартапы

Здесь летающее такси, инвалидное автокресло с передвижением по лестнице и стеклянный обогреватель - реальность. С момента открытия Сколково продвигает и белорусские инновации на масштабный российский рынок.

Это ни в коем случае не игра в одни ворота ни со стороны Беларуси, ни со стороны Сколково. Это такое совместное сотрудничество, когда белорусские компании приходят к нам с тем, чтобы выйти со своей продукцией на российский рынок. Мы, конечно, в этом помогаем. Бенефициар и получатель прибыли - компания, которая находится в Беларуси. Александр Окунев, заместитель вице-президента инновационного центра "Сколково" (Россия)

Научный прорыв Союзного государства

Своеобразное продюсирование проектов, что изменят мир. Альтернатива - знакомства на научных форумах. На прошлой неделе московский форум вузов привлек и 60 белорусских умов. Они защитили кандидатские диссертации, готовы привлекать для масштаба и соседей.

Я занимаюсь разработкой керамических имплантатов для восстановления дефектов костной ткани. Это перспективно в первую очередь. И первый рынок, на который мы можем выходить, помимо рынка Республики Беларусь, это рынок Российской Федерации. Александра Подсосонная, председатель совета молодых ученых Белорусского государственного технологического университета

Если мы востребованы на российском рынке, то, конечно же, мы востребованы по всему миру. Ступень в дальнейшем развитии белорусской науки, техники и технологии будущего. Очень важно оказывать влияние на российский рынок в этих направлениях. Все мы ездим по дорогам, всем понятно, что нужны новые материалы. Наш БНТУ очень развит именно в этом направлении. Евгений Михасик, ответственный за научно-исследовательскую работу Белорусского национального технического университета





Эпоха санкций сблизила ученых двух стран. Результат - научный прорыв. Сейчас под патронажем Российской академии наук формируют единую исследовательскую инфраструктуру класса "мегасайенс". Крупный дорогостоящий комплекс будет доступен и белорусским ученым. Тем временем Академия наук Беларуси совместно с Роскосмосом разрабатывает многоспутниковую группировку. Она сможет обеспечить данными дистанционного зондирования поверхности Земли в полном объеме.

Успешно развивается работа в области микроэлектроники, фотоники. Это важнейшие вещи. Это практически инфраструктура нашего развития, это база для работ в области искусственного интеллекта. Андрей Фурсенко, помощник Президента России

Союзное государство - крепость для противостояния натискам Запада

Союзное государство не оставляет и образовательный кластер. С этого года российские абитуриенты смогут дистанционно сдать экзамены для поступления в ряд белорусских вузов, причем на бюджетную форму обучения. Идет речь и о создании нового вуза - Университета Союзного государства.