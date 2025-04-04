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Летчик-космонавт Новицкий избран сегодня почетным членом правления ОО "Белорусский фонд мира"
О мире с высоты орбиты! Летчик-космонавт Олег Новицкий избран 4 апреля почетным членом правления ОО "Белорусский фонд мира"! Теперь в его рядах два космонавта-героя, а это - новые возможности.
В работе - проекты в рамках Союзного государства, ряд инициатив внутри страны. Так, Олег Новицкий вместе с Мариной Василевской стали активными участниками проекта "Сильные духом". В нем дети с особенностями психофизического развития создавали картины совместно с известными художниками.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира: "Проводим расширенное заседание Бюро правления Белорусского фонда мира. Два важных вопроса. Первый вопрос - это принятие в члены правления уроженца Беларуси, российского космонавта, героя Российской Федерации Олега Викторовича Новицкого. Для нас это знаковое событие. Конечно, у нас сейчас много совместных проектов с Российским фондом мира в рамках Союзного государства. И мы уверены, что с приходом Олега Викторовича взаимодействие наше улучшится. Второй вопрос - мы хотим сегодня отчитаться перед правлением, перед общественностью, с чем же Белорусский фонд мира пришел к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне".
Олег Новицкий, герой России, летчик-космонавт: "Почетно, что меня пригласили работать именно в Белорусском фонде мира. Потому что фонд работает по восстановлению храмов, мемориалов, церквей. Очень плотно сотрудничает в гуманитарном отношении с детскими домами, с различными организациями, где не хватает именно человеческой поддержки и какого-то материального участия. И благодаря этому получится расширить мою сферу деятельности, поскольку мы также целенаправленно работаем в России, и очень приятно будет уже трудиться официально на своей родине исторической".
В работе также ряд масштабных проектов по сохранению исторической памяти, в которых примут участие люди разных поколений.