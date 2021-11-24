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Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси"

Президент подписал указ о посмертном присвоении почетных званий Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко.

Командир и летчик 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы 19 мая этого года в небе над Барановичами без колебаний предпочли расстаться с собственными жизнями, нежели рискнуть кем-то на земле. Военный самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. От момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку вне жилых построек.

Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко удостоены звания "Герой Беларуси" за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Героизм летчиков в сердцах людей

В их честь уже назвали улицу в Барановичах, местные жители вспоминают героев в молитвах. В Лидской штурмовой бригаде изучают по секундам, как развивались события. Народ Беларуси не забудет их подвиг.

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