Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси"

Командир и летчик 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы 19 мая этого года в небе над Барановичами без колебаний предпочли расстаться с собственными жизнями, нежели рискнуть кем-то на земле. Военный самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. От момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку вне жилых построек.