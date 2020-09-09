Летчики-истребители за Беларусь

За мирное небо над головой и за Беларусь выступают и летчики-истребители. На Барановичской истребительной авиабазе, которая несет круглосуточное боевое дежурство, решили выразить свою позицию. Здесь сняли небольшой клип. Неудивительно, что съемка велась с высоты, которая так близка военным летчикам.