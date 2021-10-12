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Летчику-космонавту Олегу Новицкому - 50!
Факт
Юбилей сегодня отмечает Герой России, летчик-космонавт. Олегу Новицкому - 50 лет.Уроженец Беларуси, еще будучи учеником Червенской школы, решил, что станет военным. Поэтому сразу после ее окончания поступил в Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков. Затем было Ейское высшее военное авиационное училище, Качинское и 10 лет службы летчиком штурмовой авиации на Северном Кавказе. Потом была учеба в Военно-воздушной академии имени Гагарина, а после ее окончания - отбор в космонавты. Олег Новицкий - третий уроженец Беларуси, побывавший на околоземной орбите. Первый раз он отправился на МКС в октябре 2012-го и провел там 143 дня.
Второй космический полет также в качестве командира Олег Новицкий совершил в ноябре 2016 года.
Символично, что свой юбилей космонавт встречает на орбите, возглавляя 65-ю экспедицию на МКС. В этой миссии Новицкий выступит и в качестве актера - он примет участие в ленте "Вызов", которая сейчас снимается на орбите.
С 50-летием Олега Новицкого поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что космонавт является настоящим патриотом, постоянно поддерживает связь с Родиной и задает ценностные ориентиры для молодого поколения. И в космосе с ним частичка нашей страны - Государственный флаг Беларуси.
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