Каникулы с белорусским колоритом. Летнее оздоровление в Минской области выбирают все больше школьников из зарубежных стран -жители Японии, Китая, Сирии и России. Например, в Дзержинском районе с нашим гостеприимством сейчас знакомится команда из города Тихвин Ленинградской области. Для гостей - спортивные турниры, познавательные экскурсии и фестивали, во время которых они также делятся своими знаниями с новыми друзьями.



Российские школьники уже десятый год отдыхают в Дзержинском районе. Международную смену объединила тема дружбы славянских народов.