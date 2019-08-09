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Летнее оздоровление в Минской области выбирают все больше школьников из зарубежных стран

Каникулы с белорусским колоритом. Летнее оздоровление в Минской области выбирают все больше школьников из зарубежных стран -жители Японии, Китая, Сирии и России. Например, в Дзержинском районе с нашим гостеприимством сейчас знакомится команда из города Тихвин Ленинградской области. Для гостей - спортивные турниры, познавательные экскурсии и фестивали, во время которых они также делятся своими знаниями с новыми друзьями.

Российские школьники уже десятый год отдыхают в Дзержинском районе. Международную смену объединила тема дружбы славянских народов.

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