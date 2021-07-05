Летний беби-бум в зоопарке Минска - прибавление сразу у трех пар

Летний беби-бум в столичном зоопарке. Сразу у трех пар прибавление. Детеныши появились у европейских ланей, косуль и винторогих козлов. За месяц малыши окрепли и чувствуют себя хорошо, они освоили новые жилища и людей не боятся. Имена животным еще подбирают, сотрудники зоопарка присматриваются к их характеру и нраву. В жаркие дни малыши предпочитают прятаться в тени. В освежающем рационе у них холодные компоты.