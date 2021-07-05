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Летний беби-бум в зоопарке Минска - прибавление сразу у трех пар
Летний беби-бум в столичном зоопарке. Сразу у трех пар прибавление. Детеныши появились у европейских ланей, косуль и винторогих козлов. За месяц малыши окрепли и чувствуют себя хорошо, они освоили новые жилища и людей не боятся. Имена животным еще подбирают, сотрудники зоопарка присматриваются к их характеру и нраву. В жаркие дни малыши предпочитают прятаться в тени. В освежающем рационе у них холодные компоты.
Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Много посетителей в эти дни и у апартаментов грифа Гриши. Свой двадцатый день рождения он отпраздновал с размахом - шумно и весело. А для всех гостей от именинника магниты с изображением величественной птицы.
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