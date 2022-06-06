Летний период - самое время, чтобы обратить внимание на безопасность детей

Как только солнышко выглядывает, люди открывают форточки, окно становится доступным. Минимальный возраст ребенка, выпавшего из окна - ему еще не было двух лет. У него еще хватило сил и понимания, как подтолкнуть табуреточку к подоконнику, как забраться на нее. Если окно открыто и там нет какого-то ограничителя, он может спокойно выпасть.

Михаил Талабаев, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Беларуси