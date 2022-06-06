3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Летний период - самое время, чтобы обратить внимание на безопасность детей
В летний период специалисты отмечают рост травматизма детей. Угрозу для ребят представляет неосторожное обращение с огнем, на открытых водоемах, игры вблизи проезжей части, а для маленьких – открытые форточки дома. Только в этом году пациентами РНПЦ неврологии и нейрохирургии стали трое детей, которые выпали из окна. В двух случаях за жизнь малышей специалисты боролись в операционной.
Как только солнышко выглядывает, люди открывают форточки, окно становится доступным. Минимальный возраст ребенка, выпавшего из окна - ему еще не было двух лет. У него еще хватило сил и понимания, как подтолкнуть табуреточку к подоконнику, как забраться на нее. Если окно открыто и там нет какого-то ограничителя, он может спокойно выпасть.
Планомерную работу по профилактике несчастных случаев среди школьников в летний период традиционно проводит МЧС. В оздоровительных и пришкольных лагерях во время акции "Каникулы без дыма и огня" сотрудники вместе с ребятами отработают действия, как вести себя в опасных ситуациях.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все