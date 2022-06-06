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Летний период - самое время, чтобы обратить внимание на безопасность детей

В летний период специалисты отмечают рост травматизма детей. Угрозу для ребят представляет неосторожное обращение с огнем, на открытых водоемах, игры вблизи проезжей части, а для маленьких – открытые форточки дома. Только в этом году пациентами РНПЦ неврологии и нейрохирургии стали трое детей, которые выпали из окна. В двух случаях за жизнь малышей специалисты боролись в операционной.

Как только солнышко выглядывает, люди открывают форточки, окно становится доступным. Минимальный возраст ребенка, выпавшего из окна - ему еще не было двух лет. У него еще хватило сил и понимания, как подтолкнуть табуреточку к подоконнику, как забраться на нее. Если окно открыто и там нет какого-то ограничителя, он может спокойно выпасть.
Михаил Талабаев, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Беларуси

Планомерную работу по профилактике несчастных случаев среди школьников в летний период традиционно проводит МЧС. В оздоровительных и пришкольных лагерях во время акции "Каникулы без дыма и огня" сотрудники вместе с ребятами отработают действия, как вести себя в опасных ситуациях.

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