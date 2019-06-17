Летний центр "Буслік" начал работу на базе Белорусского детского хосписа

В течение нескольких смен здесь принимают детей-инвалидов с их родителями, братьями и сестрами. Программа разработана для реабилитации и социальной поддержки семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Здесь стремятся создать самые комфортные условия, в этом году в игровой зоне появилась специализированная спортивная площадка - и все это благодаря неравнодушным людям.



В детском центре "Буслік" наша съемочная группа впервые побывала буквально год назад. И сразу попала на большой праздник. Здесь каждый день не похож друг на друга. С помощью волонтеров отдыхающие центра устраивают концерты, мини-спектакли, спортивные турниры. Однако чтобы осуществлять самые смелые идеи, не всегда были условия.







Новый летний сезон центр встретил с адаптивной площадкой. Необходимые средства собрали на краудфандинговой платформе. Также в поддержку благоустройства летнего домика хосписа была организована большая спортивная кампания на Минском полумарафоне - благотворительный забег. Теперь это спортивная зона, доступная для всех отдыхающих центра. Специальное безопасное покрытие, игровое оборудование подарили возможность поупражняться в баскетболе тем, кто даже об этом не мечтал. Рядом еще один подарок - инклюзивная беседка, где с комфортом может разместиться не одна семья.



Ежегодно сюда приезжают семьи и дети-инвалиды со всей страны. Для многих отдых в центре - важное дело. Возможность забыть о своих ежедневных проблемах, найти новых друзей и такую необходимую поддержку. Всегда здесь рады и гостям. Тем, кто готов посвятить свой досуг подопечным хосписа и сделать для них незабываемым, полным счастливых эмоций это непродолжительное время, проведенное в "Бусліке".



