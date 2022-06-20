Летний зной и грозы ожидаются в Беларуси с 20 июня

Тепло с грозами - таков прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в Беларуси переменная облачность, местами кратковременные дожди. По югу страны столбик термометра поднимется до плюс 34, в других областях от 18 до 29 тепла. В столице до плюс 27.