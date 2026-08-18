Летняя школа молодого аналитика стартовала в Минске

Ставка на холодный расчет и перспективные проекты: в Национальном детском технопарке стартовал 3-й сезон Летней школы молодого аналитика.

Образовательный форум собрал представителей молодежи из самых разных сфер: от IT до педагогики. Молодым умам предстоит разработать проекты, связанные с внедрением искусственного интеллекта в производство.

Образовательная программа продлится неделю.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

"В этот раз поставили задачу ребятам подумать о будущем в условиях развития искусственного интеллекта. Мы включили сильную составляющую IT в этом году: если прошлый год был посвящен промышленности, бизнесу, производству, то в этом году акцент сделан на инновациях, IT, в первую очередь на искусственном интеллекте".

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