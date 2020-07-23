Летняя школа юных экономистов открылась в БГУ

Знания законов экономики, финансовых инструментов сегодня нужны каждому. Как покупать, тратить, инвестировать, зарабатывать. От покупки в магазине до крупных вложений на фондовом рынке. Получить многие ответы в самом начале карьеры предлагает летняя школа юных экономистов БГУ.



Об этом - Алина Лаппо. Экономический факультет БГУ открывает двери для старшеклассников и предлагает пройти обучение в летней школе юных экономистов. Все занятия в онлайн, и никаких экзаменов для поступления. Это поможет будущим студентам не только выбрать профессию, но и стать финансово грамотными людьми. Уже как традиция - школа экономистов имеет два полноценных выпуска. На этот раз до 8 августа ученики восьмых - одиннадцатых классов изучают основы банковской системы, как правильно распределять семейный бюджет и где найти креативную идею для стартапа.

