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Летные экипажи Беларуси и России выполняют боевое применение на полигоне Ружанский

Летные экипажи Беларуси и России провели сегодня учения на полигоне Ружанский. Авиационные подразделения встретились в рамках совместных учений региональной группировки войск. Экипажи бомбардировочной авиации выполняют свойственные им задачи: выход на полигон, применение бомбардировочных авиационных средств поражения.

Леонид Давидович, командир истребительной авиационной базы:

Наша группировка как раз и выполняет все эти задачи, но с одной особенностью - не по раздельности в каких-то эпизодах, а по единому замыслу и плану. Истребители авиации прикрывают от условных атак вероятного противника боевые порядки, бомбардировочную авиацию, а также экипажи самолетов-разведчиков.

Кроме того, выполняются задачи по сопровождению самолетов авиационных комплексов дальнего радиолокационного дозора наведения А-50У.

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