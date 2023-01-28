Летные экипажи Беларуси и России выполняют боевое применение на полигоне Ружанский

Летные экипажи Беларуси и России провели сегодня учения на полигоне Ружанский. Авиационные подразделения встретились в рамках совместных учений региональной группировки войск. Экипажи бомбардировочной авиации выполняют свойственные им задачи: выход на полигон, применение бомбардировочных авиационных средств поражения.

Наша группировка как раз и выполняет все эти задачи, но с одной особенностью - не по раздельности в каких-то эпизодах, а по единому замыслу и плану. Истребители авиации прикрывают от условных атак вероятного противника боевые порядки, бомбардировочную авиацию, а также экипажи самолетов-разведчиков.