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Летные испытания первой белорусской зенитной управляемой ракеты прошли успешно
Пуски высокотехнологичной новинки отечественного военпрома состоялись на полигоне в Брестской области. Изучалась работоспособность основных систем ракеты в реальных условиях. В частности, системы управления, наведения и захвата воздушной цели, а также самоликвидации.
Пуски ракеты осуществлялись без установки боевой части. Были предприняты все необходимые меры безопасности: выбран безлюдный участок местности, обеспечен радиолокационный контроль, закрыто воздушное пространство. В ходе испытаний внештатных ситуаций не произошло.
Ракета предназначена для отечественного ЗРК "Бук". Может поражать цели на дальности до 70 километров в широком диапазоне высот. Что ставит это оружие в один ряд с такими системами противовоздушной обороны, как российский зенитно-ракетный комплекс "С-300" и американский "Пэтриот".
Эксперты также говорят о серьезном экспортном потенциале белорусской зенитной управляемой ракеты.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
"Конечно, экспорт - это хорошо, это для нас финансовые средства для новых разработок, но все-таки приоритет - это безопасность нашей страны. Это не только военная безопасность, но это технологическая безопасность. И когда Президент отдавал поручение о создании и развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий, вступая в клуб так называемых ракетных стран, число которых исчисляется десятком, поэтому тоже важный элемент независимости, не только военной, но и технологической. Опора на собственные силы - это ключ к нашей безопасности".
В настоящий момент успешно завершен первый этап летных испытаний зенитной управляемой ракеты. Полученные данные лягут в основу дальнейшей работы над оружием. Ожидается, что в конце этого года состоятся уже боевые пуски. Серийное производство будет полностью локализовано на предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси.
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