Лето-2026 бьет рекорды: как Беларусь справляется с аномальной жарой

Лето в Беларуси бьет температурные рекорды. На особый режим работы перешли городские службы и многие учреждения, в первую очередь - детские сады. Кондиционеры в общественном транспорте переведены на максимум, а в магазинах выросли продажи мороженого.

Жители Минска спасаются в тени парков и у фонтанов, а социальные объекты перешли на особый режим работы. В дошкольном центре развития ребенка № 36 прогулки на свежем воздухе проходят исключительно до наступления пика жары и под теневыми навесами. Продуманы водные активности для развития мелкой моторики, а питьевая вода - всегда в доступе и на улице, и в группах.

"Выносим палатки на территорию учреждения дошкольного образования, чтобы создать тенек, ставим их максимально в теневую зону, где больше зелени, ее у нас, в принципе, на участках достаточно. В группах во время отсутствия детей у нас есть обязательное сквозное проветривание. В холодный период года мы закрываем окна за 30 минут до прихода наших воспитанников в группы, в летний период мы закрываем прямо перед приходом и оставляем одностороннее проветривание, чтобы ребятам тоже не было жарко в группе", - рассказала заведующая дошкольного центра развития ребенка № 36 г. Минска Ольга Витко.

"Горячий" хит этого сезона - ледяной десерт. За день столичные магазины продают около более 60 т мороженого.

В ассортименте хладокомбинатов - более 100 видов лакомства, предпочтение минчане отдают легким фруктовым сорбетам и классическому пломбиру.

Факт Для тех, кто не любит спешить, лучше выбирать классическое эскимо. Исследования доказали: за счет плотной глазури из шоколада оно держит форму дольше всех, а вот фруктовый лед из-за отсутствия жиров в составе превращается в сок быстрее всего.

Освежиться можно и в пути: перед выходом на маршруты общественный транспорт проходит строгую проверку систем охлаждения, чтобы кондиционеры в салонах работали на максимуме.

Место под солнцем, а точнее в его тени, ищут и находят обитатели Минского зоопарка. Во всех вольерах здесь обилие зеленых растений. Медведи плавают в бассейне, тигров и львов поливают из шланга, а у кого-то и вовсе собственные водопады. На обед - охлажденное мясо, замороженные фрукты, компот и даже настоящее мороженое.

"Большинство обитателей Минского зоопарка - это все-таки тропические животные, для которых такие высокие температуры - не такая уж и большая проблема. В принципе, температура тела у животных, будь оно млекопитающим или птицей, выше, чем у человека, поэтому, соответственно, они легче переносят жару", - поделилась младший научный сотрудник зоопарка Татьяна Солтысова.

Оригинальный способ охладиться в жаркий день нашли в Витебске - освежающее облако равномерно охлаждает пространства при температуре воздуха выше 26 градусов. Такие водные арки можно найти и в Новополоцке.

Пляж озера Юбилейное притягивает внимание жителей Гродно после масштабной реконструкции. Здесь установили спортивные и детские площадки, благоустроили удобные пешеходные зоны, появились пункты проката.

Жара будет снижаться, на смену ей придут дожди и грозы. Медики тем временем напоминают: в пиковые часы зноя - с 11:00 до 16:00 - лучше оставаться в помещении, чаще пить обычную воду без газа и обязательно выбирать свободную одежду из натуральных тканей.