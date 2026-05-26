Лето без скуки и с пользой: лагеря Брестчины готовятся принимать первые смены ребят
Летний оздоровительный сезон стартует в считанные дни. Но пора подготовки детских лагерей не менее жаркая. Подготовку начали заблаговременно: от благоустройства территорий, и оснащения до капитальных ремонтов - все для комфортного пребывания ребят. На Брестчине в этом сезоне оздоровят почти 64 тыс. детей. Создание комфортной и безопасной среды - в приоритете. Готовят и сюрпризы.
Горки, качели, домики - универсальная площадка для активностей и развития координации. В реабилитационно-оздоровительном центре "Колос" ее установили к сезону детских каникул. Игровой городок уже облюбовали юные отдыхающие - здравница их принимает круглый год.
К лету практически готов, остались последние штрихи. В одном из самых популярных мест детского отдыха и оздоровления "Колос" летом оздоровят 1620 человек. Подошли ответственно, кроме новых развлечений - расширенный перечень медицинских услуг.
Светолечение - для безболезненного снятия воспалений и укрепления иммунитета. Для лечения болезней опорно-двигательного аппарата - магнитотерапия. Микротоковый массаж и еще с десяток современных процедур. Медицинские новинки тоже тестируют сегодня.
Марина Лабадаева, заместитель директора по медицинской части детского реабилитационно-оздоровительного центра "Колос":
"Приезжают детки с нарушением осанки - сколиозы. Подбирается какой-то комплекс. Они могут пройти у нас не только оздоровление, но и получить комплекс лечебных процедур для укрепления здоровья".
Как раз для этих целей обновили массажный кабинет. Никакой боли, только расслабление и сразу работа всех мышц. Новации здесь использовали и при подготовке спортивных площадок к лету - от беговой дорожки до игровых зон.
Юрий Титович, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра "Колос":
"Готовиться мы начали с сентября 2025 года. В 2025 году в базу было вложено 758 тыс. руб. Мы открыли бассейн в I квартале 2026 года, купили транспорт, медицинское оборудование, технологическое оборудование. Мы уже знали о стопроцентной загрузке 2 апреля".
Первый заезд ожидают и в лагере "Орленок". За сезон здесь оздоровят больше 1100 ребят со всей области. К лету практически готов - для детей подготовили сразу несколько новых локаций для активности и отдыха.
Сергей Вайтухович, заместитель директора по идеологической работе оздоровительного лагеря "Орленок":
"Проведен косметический ремонт в столовой, в жилых корпусах, обновлена мебель, постельное белье. Из более серьезных работ - построена универсальная спортивная площадка, а также костровая, где отряды смогут проводить время вместе с вожатыми и отдыхать по вечерам".
Алла Решетнева, начальник представительства Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
"У нас увеличивается именно загородное оздоровление. Если в прошлом году эта цифра достигала около 30 %, могли оздоровить за пределами городов, в лесных массивах детей, то в этом году цифра подрастет. У нас 23 загородных оздоровительных лагеря, в которых сможет оздоровиться больше 17 тыс. ребят. Кроме того, активную позицию занимают наши 2 реабилитационных центра. Это "Колос", это "Світанак", которые в том числе возьмут на оздоровление к себе детей".
Активную программу предложит и республиканский патриотический центр молодежи в Брестской крепости. Полторы тысячи ребят примут в 5 смен с проживанием, в том числе в палаточном городке. Военно-патриотические лагеря будут также открыты при учебных заведениях и загородных базах. Их количество в этом сезоне из-за востребованности выросло вдвое.