Лето с пользой: какие виды отдыха и занятости были востребованы на каникулах у молодежи

Свыше 400 тыс. школьников отдохнули и оздоровились нынешним летом. Большим спросом пользовались лагеря палаточного типа: такой вид отдыха предпочли свыше 25 тыс. детей. Они, в том числе, размещались на базе воинских формирований и ⁠подразделений МЧС.

В целом в стране в эту оздоровительную кампанию были открыты около 6 тыс. лагерей дневного и круглосуточного пребывания.

Порядка 66 тыс. молодых людей летнему отдыху предпочли первый заработок. ⁠В том числе в студотрядах работали около 22 тыс. несовершеннолетних школьников.

Кроме того, летом молодежь активно участвовала в международных мероприятиях. Безопасность детей - ключевой фактор, отсюда появились новации в порядке выезда организованных групп в составе несовершеннолетних за рубеж.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

⁠"Необходимо будет предоставлять программу пребывания за пределами Республики Беларусь, ⁠а также перечень мероприятий, соревнований, конкурсов. Расписывается маршрут пребывания детей за пределами Республики Беларусь, ⁠наличие обязательной страховки, разрешение родителей при выезде за пределы Республики Беларусь. ⁠Указываются все трансферы, которые предусмотрены, ⁠и виды перевозки детей. За 30 дней до ⁠выезда документы должны поступить в госорган для согласования выезда за пределы Республики Беларусь".

Большой популярностью в 2026 году пользовались студотряды аграрной направленности, где сегодня особенно нужна помощь молодежи. Традиционно популярны и отряды, трудящиеся на крупных предприятиях страны. Что касается заработной платы, она варьируется в зависимости от типа работы, но в среднем ребята зарабатывали от 400 ⁠до 1,5 тыс. рублей.