Лето с пользой: в службе занятости много предложений для молодых людей

Занятость белорусской молодежи в I полугодии выросла на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Около 33 700 человек, трудоустроившихся в этом году, несовершеннолетние.

В июне на работу вышли свыше 21 тыс. студентов и школьников (на 2 тыс. больше, чем в июне 2025-го).

Активнее и работодатели. В I полугодии заключено 2,5 тыс. договоров на поддержку молодежной занятости (на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года). 95 % мест создано при поддержке бюджетных средств.

В базе данных службы занятости много предложений для молодых людей. Ребят готовы взять полеводами, подсобными рабочими, швеями, продавцами и почтальонами. Встречаются и более прибыльные предложения. Инструктор по организационно-массовой работе сможет получить 1,5 тыс., комплектовщик и маркировщик - до 2 тыс. руб.