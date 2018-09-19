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Аномально теплая для сентября погода сохранится до конца рабочей недели

Лето не покидает столицу и область. В отдельных районах в дневные часы по Минской области ожидается до плюс 27. Немного похолодает ближе к выходным. В субботу синоптики прогнозируют до плюс 20, дожди, местами возможны грозы.

Однако жаркие будни - еще не бабье лето. Синоптики говорят, что традиционно теплые осенние дни наступят после затяжного похолодания.

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