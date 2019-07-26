ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лето возвращается, но пока на один день

В столице и Минской области в прогнозах синоптиков на завтра кратковременные дожди, местами грозы. Днем до 22 тепла, ночью 16-18 с плюсом. В воскресенье, наконец, осадки закончатся и выглянет яркое летнее солнце. Воздух прогреется до 28 градусов. Новая неделя снова начнется с кратковременных осадков, температура воздуха в столице максимум 23 со знаком плюс.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все