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Лето возвращается, но пока на один день
В столице и Минской области в прогнозах синоптиков на завтра кратковременные дожди, местами грозы. Днем до 22 тепла, ночью 16-18 с плюсом. В воскресенье, наконец, осадки закончатся и выглянет яркое летнее солнце. Воздух прогреется до 28 градусов. Новая неделя снова начнется с кратковременных осадков, температура воздуха в столице максимум 23 со знаком плюс.
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