Лето возвращается, но пока на один день

В столице и Минской области в прогнозах синоптиков на завтра кратковременные дожди, местами грозы. Днем до 22 тепла, ночью 16-18 с плюсом. В воскресенье, наконец, осадки закончатся и выглянет яркое летнее солнце. Воздух прогреется до 28 градусов. Новая неделя снова начнется с кратковременных осадков, температура воздуха в столице максимум 23 со знаком плюс.