Летом произойдет взрывной рост туристических поездок по Европе

И прогнозу по восстановлению туризма в Европе добавили оптимизма. Аналитики из Германии скорректировали его в лучшую сторону: эксперты отрасли считают, что из-за отложенного спроса, а также активно внедряемой вакцинации и экспресс-тестов уже летом в Европе произойдет взрывной рост туристических поездок. Отметим, такой перезапуск европейской туротрасли планировали не ранее осени.