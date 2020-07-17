Летом значительно возрос поток внутреннего туризма

Куда отправиться путешествовать этим летом - вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты. Например, Каменецкий район славится не только Дедом Морозом и Беловежской пущей. Удивить здесь могут теплым приемом, национальными традициями и кухней на высоте. Полет на кукурузнике тоже входит в меню. А можно посетить и исторические места Гродненщины - граница с Евросоюзом и безвиз в сочетании с богатым культурным наследием создает хорошие условия для развития туризма.



Как сохраняются традиции, и почему прошлое сегодня востребовано как никогда - в репортаже Ксении Лебедевой. Наталья продвигает в районе гастрономический туризм. Традиционные рецепты собирает у старожилов. А вместе с ними и песни наших предков. Чтобы целостно рассказывать иностранным гостям о культуре белорусов. Год назад ради этого с семьей переехали из Бреста сюда, в Каменецкий район. Продвигает и инициативу создания кооператива из агроусадьб. Говорит, так будет всем проще с привлечением гостей и заработкам. Участники тургруппы за один день смогут попробовать себя в роли пчеляра, затем им покажут, как готовится сыр, но перед этим придется подоить корову… Говорит, что у гостей из Польши и Германии, кто опробовал такую цепочку, оставались незабываемые впечатления.



Ирина Павловна несколько лет назад обратилась к старинной технике плетения поясов. Вспомнила, что когда-то тети, бабушки, прабабушки были знатными мастерицами в этом деле. Теперь передает свои знания в рамках мастер-классов.

