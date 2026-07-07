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Летопись белорусской дорожной милиции в лицах и событиях в честь ее 90-летия представили в Минске

Октябрьская площадь у Дворца Республики в Минске перевоплотилась в локацию масштабных постановок.

Летопись белорусской дорожной милиции в лицах и событиях в честь 90-летия службы представили жителям и гостям столицы. Внимание привлекает выстроенный вдоль проспекта ретротранспорт, которым пользовались сотрудники ГАИ в разные периоды истории.

Для гостей также подготовили показательные выступления сотрудники спецподразделения ДПС "Стрела". Масштабные представления на Октябрьской площади продолжатся до 19:00.

Разделы:

Общество

Теги:

юбилейГАИ
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