Летопись белорусской дорожной милиции в лицах и событиях в честь ее 90-летия представили в Минске
Автор:Редакция news.by
Октябрьская площадь у Дворца Республики в Минске перевоплотилась в локацию масштабных постановок.
Летопись белорусской дорожной милиции в лицах и событиях в честь 90-летия службы представили жителям и гостям столицы. Внимание привлекает выстроенный вдоль проспекта ретротранспорт, которым пользовались сотрудники ГАИ в разные периоды истории.
Для гостей также подготовили показательные выступления сотрудники спецподразделения ДПС "Стрела". Масштабные представления на Октябрьской площади продолжатся до 19:00.