Обороноспособность белоруской армии - еще один важный вопрос Всебелорусского народного собрания. Для Вооруженных сил форум - совсем не парадный проект. После каждого приходилось "закатывать рукава". Летопись собраний сквозь армейскую призму - в рубрике "Диспозиция".