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Летопись собраний сквозь армейскую призму в рубрике "Диспозиция"

Обороноспособность белоруской армии - еще один важный вопрос Всебелорусского народного собрания. Для Вооруженных сил форум - совсем не парадный проект. После каждого приходилось "закатывать рукава". Летопись собраний сквозь армейскую призму - в рубрике "Диспозиция".

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