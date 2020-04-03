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Лев Лещенко спел поклонникам в больничной палате

Лев Лещенко исполнил свою всеми любимую песню "Надежда"прямо из палаты больницы в Коммунарке. Артист записал видео для всех поклонников, которые поддерживают его, пока он находится в госпитале с пневмонией.

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